«Чудовищная ошибка»: Иван Ургант извинился за неуместную шутку и выразил соболезнования родным волгоградца, убитого из-за конфликта в чате

Иван Ургант зачитал заголовок, но не был в курсе того, как развивалась ситуация после драки. Фото: кадр с видео.

30 октября миллионы телезрителей смотрели пятничный выпуск шоу «Вечернего Урганта», в котором телеведущий обсуждал самые заметные новости недели. Одной из новостей в постоянной рубрике «Это здорово» стала история из Волгограда: ссора в родительском чате вылилась в реальный конфликт и жестокое избиение одного из родителей. Не все зрители оценили юмор создателей программы: в это время герой инфоповода был в реанимации, на грани жизни и смерти.

— Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате, - озвучил заголовок Иван Ургант. И объяснил, почему «Это здорово, это очень хорошо». - Это здорово, что постепенно люди начали возвращаться из онлайна в оффлайн.

Волгоградец Роман Гребенюк так и не вышел из комы и умер 1 ноября. В связи с этим многие еще раз вспомнили пятничный эфир «Вечернего Урганта». Как же можно над таким шутить, рассуждают в соцсетях россияне. Создатели программы тоже признают, что шутить над трагедиями непозволительно. А заголовок попал в программу по ошибке редакторов, готовящих телеэфир. Иван Ургант дал эксклюзивный комментарий «Комсомольской правде в Волгограде» по телефону:

«Была допущена халатная ошибка. Люди, которые отвечают за новости, которые попадают в монолог и над которыми мы шутим, они в эту новость не вникли и не вчитались. Мы шутили над заголовком «мужчина ударил мужчину после разговора в родительском чате». Соответственно, никто из нас не понимал в этот момент, к большому сожалению, что человек находится в этот момент в реанимации, что его били кастетом. Естественно, мы и предположить не могли, что это закончится фатально. Поэтому это идиотская ошибка, но ошибка исключительно по нашей вине. И естественно, подобных вещей мы не просто не хотим допускать – мы считаем непозволительным шутить над человеческой жизнью, здоровьем и такой трагической ситуацией, и хотели бы, чтобы те люди, которые виноваты в этом, понесли максимальное наказание. Выражаем наши соболезнования семье погибшего» , - заявил телеведущий.

Кстати, Иван Ургант лично позвонил сестре погибшего Романа Гребенюка.

- Не думаю, что мой звонок что-то в их жизни исправил, но, по крайней мере, объяснил им, что я не был в курсе того, как развивалась ситуация после драки. Я позвонил и честно рассказал, как все произошло, и выразил свои соболезнования. Потому что по другому не может быть: так сделал бы любой нормальный человек, когда на ровном месте человека вдруг лишают жизни.

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