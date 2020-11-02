Покинула чат: почему учительница не уладила конфликт между родителями, из-за которого произошло убийство

К банку, где произошла трагедия, волгоградцы несут цветы и свечи. Фото: Эдуард Пальгунов

Отца-одиночку Романа Гребенюка среди бела дня в главном отделении Сбербанка Волгограда жестоко избил Арсен Мелконян. Спустя неделю мужчина умер в реанимации, не приходя в сознание. Все произошло из-за глупой ссоры в родительском чате между Романом и матерью одноклассницы его дочери Анной. Учитель была в курсе конфликта, но в какой-то момент покинула чат. Почему же она не погасила разгоравшуюся ссору родителей в самом начале, пока распаленные муж и брат Анны не начали жестоко мстить «обидчику»? Ведь, возможно, трагедии можно было избежать.

Этим же вопросом задались и в школе, и в городском департаменте по образованию. Как оказалось родительских чатов в 6 «Б» классе было несколько. А классный руководитель в этот момент лежала под капельницей в больнице. Она покинула чат, когда одно за другим посыпались уведомления.

- В одну из созданных родителями групп была приглашена классный руководитель 6 «Б» для того, чтобы иметь возможность оперативно получать от нее информацию об успеваемости детей, консультироваться по общешкольным и другим вопросам. В тот день конфликт между родителями возник в чате, в котором классный руководитель отсутствует. Спустя какое-то время отдельные реплики участников конфликта, видимо, по ошибке, попали в чат с классным руководителем. В этот момент педагог проходила процедуру в лечебном учреждении, поэтому она приняла решение обсудить конфликтную ситуацию с родителями позже, - пояснили корреспонденту «КП-Волгоград» в городском департаменте по образованию.

Напомним, конфликт между родителями 6 «Б» Романом Гребенюком и Анной возник из-за задания по русскому языку. Дети должны были пройти тест в конкретное время, что устраивало не всех. Роман предложил «вопрос решать, а не сопли жевать». Женщина восприняла это на свой счет. Завязалась перепалка, которая переросла в угрозы. На разборки к Роману отправились муж Анны Армен и брат Арсен Мелконян, который и нанес роковые удары, а затем еще и плюнул на истекающего кровью умирающего мужчину.

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