СК ищет свидетелей жестокого избиения в банке Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате

Арсену Мелконяну грозит до 15 лет тюрьмы. Скрин видео с камер наблюдения Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские следователи приняли к производству уголовное дело по факту жестокого избиения в банке из-за ссоры в родительском чате, в результате которого погиб 41-летний волгоградец Роман Гребенюк. На сегодняшний день в этом деле лишь один подследственный – 30-летний Арсен Мелконян, именно он нанес удары, ставшие причиной смерти. А пока следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев преступления.

- Всех находившимся в момент совершения преступления в здании банка, в том числе оказывающим потерпевшему доврачебную медицинскую помощь, просят обратиться в следственный отдел, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном СУ СК России.

Связаться со следователями отдела по Центральному району можно по телефонам: (8442) 33-86-94 и 8-937-567-84-29.

Арсену Мелконяну грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. После смерти Романа Гребенюка его действия переквалифицированы на более тяжкий состав преступления. В ближайшее время подследственному будет предъявлено обвинение. Также следователям предстоит выяснить, был ли «защищавший честь» сестры мужчина в банке один, и причастны ли к преступлению Анна и ее муж Арман - зачинщики конфликта в родительском чате, из-за которого в итоге убит человек.

У зданию банка, где погиб Роман, волгоградцы несут цветы, а коллеги-риелторы устроили акцию. Фото: Эдуард Пальгунов

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Иван Иванов, директор юридического агентства AVIM:

«При желании «закрыть» можно любого»

- Чтобы привлечь к ответственности, нужна конструкция следующего содержания: Анна дает указания мужу, а тот дает указание ее брату. Но вряд ли они оба заявят, что женщина сказала, чтобы тот нашел исполнителя, который раскроит череп ее оппоненту. Это вопрос следствия, это нужно доказывать. И, учитывая, что дело резонансное, такой шанс есть. У нас в стране при желании, опираясь на совокупность косвенных доказательств, «закрыть» можно любого. В судебной практике таких примеров много.

Если смотреть юридически, должны быть неопровержимые доказательства. Следователи могут изъять телефоны, выяснить кто и как проявлял инициативу, откуда у подозреваемого мотивы, чтобы совершить такие действия, кто дал ему кастет, чем Анна и ее супруг так его замотивировали. Есть такие понятия как «подстрекательство» и «эксцесс исполнителя», когда совершение преступления не охватывается умыслом других соучастников.

Что касается решения проблемы в правовом поле, то в переписке родительского чата не было ни единого оскорбления. Есть примеры, когда даже слово проститутка, сказанное матери при ребенке, суд не посчитал оскорблением.

Ольга Панферова, юрист:

Женщину можно привлечь за подстрекательство, а ее мужа – как организатора или пособника

- Анна может быть привлечена к уголовной ответственности за подстрекательство. Это одна из форм соучастия в преступлении. Оно предполагает склонение кого-либо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Анна, вступив в перепалку в родительском чате с Романом, высказала угрозу: «ты что бессмертный?», вероятнее всего пожаловалась мужу, который начал слать угрозы здоровью Романа на его телефон.

Муж Анны, Арман, может быть привлечен к уголовной ответственности как организатор или пособник, в зависимости от роли его участия в совершении данного преступления.

Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

Пособник – это лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления.

Таким образом, следствию предстоит определить роли каждого соучастника (если они таковыми являлись) в совершении данного преступления. Наказание для каждого будет определено судом.

Напомним, конфликт между родителями 6 «Б» Романом Гребенюком и Анной возник из-за задания по русскому языку. Дети должны были пройти тест в конкретное время, что устраивало не всех. Роман предложил «вопрос решать, а не сопли жевать». Женщина восприняла это на свой счет. Завязалась перепалка, которая переросла в угрозы. На разборки к Роману отправились муж Анны Армен и брат Арсен Мелконян, который и нанес роковые удары, а затем еще и плюнул на истекающего кровью умирающего мужчину. В тот момент в банке оказался врач-реаниматолог, который спас жизнь человеку с пробитой головой. Но Роман все же скончался неделю спустя в больнице, так и не придя в сознание.

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