Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 октября: 4 смерти и абсолютный рекорд заболеваемости

В Волгоградской области уже более 20 тысяч человек подхватили коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что ни день, то огромный прирост заболевших коронавирусом. В России 30 октября ознаменовалось рекордными цифрами: 18 283 новых случаев заражения в 84 регионах. За время пандемии такого еще не было. В Волгоградской области также зафиксировано небывалое число подтвержденных случаев ковида. В пятницу коронавирусом заболели 199 жителей Волгоградской области. Всего в регионе опасную болезнь подхватили 20 118 человек, рассказали «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 30 октября 2020 года.

Статистика ИЦК

Увеличилось и число смертей от коронавируса. За сутки в Волгоградской области подтверждены 4 летальных исхода. Пандемия официально унесла жизни 203 жителей региона. И сколько еще будет жертв, ведь смерть от ковида подтверждается спустя месяц-полтора после кончины человека.

За последние сутки справились с коронавирусом 197 волгоградцев. Их мучения с напастью 2020 года завершено и теперь предстоит восстанавливать организм от последствий вируса дома. Всего с марта от COVID-19 вылечились 17 172 жителя Волгоградской области.

В стационарах сейчас находятся 6485 человек, в том числе 74 ребенка, сообщает оперативный штаб. Из них коронавирус подтвержден у 2 553 пациентов.

В регионе сейчас пора заболеваний различными вирусами. Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области ниже эпидемического порога всего лишь на 5%. А у простуд и ковида симптомы схожи. Как не спутать? В поликлиниках региона заработало экспресс-тестирование на коронавирус. Пациент в кабинете у врача за считанные минуты узнает, чем он болен.