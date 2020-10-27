Волгоградская область в шаге от эпидемии ОРВИ

Чаще всего подхватывают вирусы взрослые. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Все больше очереди в поликлиниках, все больше болеющих знакомых, вызовов скорой и пациентов в ковидных госпиталях. Но одолевает волгоградцев не только коронавирус, но и другие респираторные заболевания. Среди взрослых уже началась эпидемия ОРВИ. Если же считать заболеваемость по всем возрастным категориям, то в Волгоградской области она ниже эпидемического порога всего на 5%.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, гриппа в Волгограде и области пока нет. По крайней мере, лабораторно подтвержденных случаев. А ОРВИ чаще всего отправляет на больничный не детей, а взрослых. Меньше всего болеют малыши до двух лет, в этой группе заболеваемость ниже эпидемического порога на 76%, среди остальных дошколят - на 66%. На 38% меньше эпидпорога и заболеваемость у школьников. Так что приняли на себя основной удар их родители и бабушки с дедушками. Именно эти возрастные группы лидируют и в структуре заболеваемости коронавирусом.

Тем временем прививки от гриппа поставил уже каждый четвертый волгоградец. Вакцину получили 644,4 тысячи человек, в том числе 227,6 тысячи детей.