Две полоски – болен: в Волгограде новые экспресс-тесты на коронавирус уже выявили десятки заболевших ковидом

Результат экспресс-диагностики на ковид готов уже через 8-10 минут. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Теперь тест на коронавирус можно сделать в Волгограде за десять минут. Это не фантастика, это новые экспресс-тесты, которые уже поступили в волгоградские медучреждения. Как они работают, и кому их будут делать, сегодня «КП-Волгоград» разбиралась в городской поликлинике №28.

Экспресс-тест на ковид напоминает чем-то тест на беременность. Тот же принцип действий, и даже оценка результата: одна полосочка – тест отрицательный, две – положительный.

Вот такие экспресс-тесты уже делают и в поликлиниках Волгограда и на дому у заболевших пенсионеров. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Берется мазок из носа, этот биоматериал помещают в специальную среду, после чего смесь взбалтывают, чтобы получить максимальный смыв с палочки, а затем в эту колбу помещают тест для проведения экспресс-диагностики, - подробно описывает процедуру заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №28 Юлия Винс.

Результат готов через 8-10 минут.

Стоят эти экспресс-тесты порядка 1500 рублей. Правда, купить их пока нельзя: в свободной продаже их нет. А эти делают абсолютно бесплатно в рамках ОМС.

Но, надо сказать, пока делают не всем. В первую очередь экспресс-диагностику проводят волгоградцам старше 65-ти лет, у которых обнаружили признаки коронавирусной инфекции (чтобы максимально быстро приступить к лечению), и людям, которым результат теста на ковид нужен для госпитализации.

Одна полоска - результат отрицательный, ковида нет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- С понедельника (26 октября, - примечание автора) мы уже применяет экспресс-тестирование. Сделали порядка 320-ти тестов. Часть из них были сделаны на дому у пожилых пациентов. Им тут же вручили и бесплатные наборы лекарств, которые по поручению губернатора закупили для таких лиц, - рассказывает Юлия Винс. – На данный момент мы выдали уже 15 лекарственных наборов волгоградцам старше 65-ти лет, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

В облздраве уверяют, что все положительные результаты экспресс-тестирования также, как и ПЦР-диагностики, передаются в Роспотребнадзор и попадают в официальную статистику заболевших коронавирусом в регионе.

Кстати, в Волгограде возобновила работу центральная лаборатория, где делают тесты на на коронавирус уже известным всем методом ПЦР – процедура более длительная, но и более точная. Продолжает работу и лаборатория в центре гигиены Роспотребнадзора. Так что теперь тестировать волгоградцев на ковид начнут втройне быстрее.