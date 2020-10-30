К лидерам по коронавирусу – Волгограду и Волжскому, присоединился Среднеахтубинский район

В Среднеахтубинском районе диагноз ковид подтвердили за сутки сразу у 22 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоград и Волжский по-прежнему лидируют в регионе по числу новых заболевших: за минувшие сутки, к 30 октября, там подтвердили COVID-19 у 87 и 51 человека соответственно. А вот на третье место сегодня вдруг вышел Среднеахтубинский район, где за сутки тесты показали положительный результат сразу у 22 жителей. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в региональном оперштабе.

Всего по состоянию на 30 октября новые случаи коронавируса зафиксировали в 19-ти муниципальных образованиях региона. Но помимо «тройки» лидеров в остальных районах обстановка не такая напряженная. В Михайловском районе –семь случаев, в Ленинском и Быковском – по пять, в Даниловском – 4, по три в Старополтавском и Городищенском. В остальных – по одному-два положительных теста. В их числе: Урюпинский, Кумылженский, Серафимовичский и Николаевский (по два заболевших), Чернышковский, Алексеевский, Новоаннинский, Дубовский, Котельниковский и Киквидзенский (по одному).