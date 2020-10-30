От коронавируса скончались три волгоградца и один житель Дубовского района

От коронавируса в Волгоградской области скончались 203 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 30 октября число смертей от коронавируса перевалило за 200. Сегодня жертвами пандемии были признаны четверо мужчин, трое из них проживали в Волгограде. 56-летний житель областного центра обратился к медикам спустя три дня после заболевания. Он получил направление на госпитализацию, но ложиться в больницу не стал. Спустя сутки волгоградцу стало хуже и ему пришлось вызывать скорую помощь. Бригада в тяжелом состоянии привезла его в больницу №16. КТ-исследование показало двустороннюю пневмонию. О хронических заболеваниях не сообщается.

В 16-ю больницу был госпитализирован и 64-летний волгоградец. При поступлении он не смог назвать примерную дату заболевания. Он был в тяжелом состоянии и с двусторонним воспалением легких. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы

64-летний житель Волгограда пошел в поликлинику спустя три дня после первых симптомов недомогания. Терапевт направил его в Волгоградскую областную клиническую инфекционную больницу № 1. Там у пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы была выявлена двусторонняя пневмония.

Мужчина из Дубовского района сразу же обратился за помощью, когда появились признаки болезни. Врачи ему назначили лечение на дому. Только 63-летнему жителю становилось хуже. Спустя 3 дня он оказался в городской больнице №2 Волжского. Коронавирус вызвал у пациента двустороннюю пневмонию. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечной системы, органов дыхания.

- Пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.