Машины эвакуируют 4 июля от «Волгоград Арены» перед концертом «Руки вверх»

От машин освободят улицы Зайцева и Крылова. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 4 июля волгоградцы заметили, как эвакуаторы пачками увозят машины с улицы Зайцева, которую перекрыли из-за концерта группы «Руки вверх». Волгоградцы, не успевшие убрать свои автомобили, будут искать их на штрафстоянке. На «Волгоград Арене» завершается подготовка к масштабному концерту команды Сергея Жукова. Свои гейты стадион откроет в 17.30. Начало концерта группы «Руки вверх» в Волгограде 4 июля 2026 года в 20.00.

Напомним, зрителей будут запускать в гейты в зависимости от того, в какую зону они купили билет. Для каждой – свой вход. Читайте, куда заходить вам. Оставьте дома любые напитки и еду, а также запрещенные предметы. А лучше еще и автомобиль оставить, для зрителей организуют дополнительный общественный транспорт.

Никакой информации об отмене концерта от оперативного штаба Волгоградской области днем 4 июля 2026 года не поступало.