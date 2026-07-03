Транспорт будет ходить до полуночи в Волгограде после концерта Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В день стадионного концерта группы «Руки вверх» в Волгограде 4 июля 2026 общественный транспорт города перейдет на особый режим работы. Остановку у стадиона «Волгоград Арена» отменят для трамваев и троллейбусов. На стадион десятки тысяч зрителей пойдут пешком. Зато уехать после концерта домой можно будет до полуночи.

Остановки у стадиона «Волгоград Арена» закроют 4 июля 2026 в Волгограде

Власти ждут аншлаг на стадионе в день концерта «Руки вверх» 4 июля 2026 года. Придут на него не только жители Волгограда, но и поклонники творчества Сергея Жукова из ближайших городов. Поэтому для безопасности пеших зрителей с 17.00 до полуночи отменят остановку трамвая и троллейбуса у «Волгоград Арены», там не будут высаживать и забирать пассажиров. Идти на концерт придется пешком от остановок «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», туда же подъедет общественный транспорт после.

Как будут ходить скоростной трамвай, электробус и троллейбусы 4 июля 2026 в Волгограде, как доехать на концерт «Руки вверх»: расписание

Скоростной трамвай «Ельшанка» - «ВГТЗ» 4 июля 2026 года в Волгограде будет ходить до полуночи, маршрут СТ-2 «Пл. Чекистов» - «ВГТЗ» - до 0.30. В последние рейсы от «Мамаева кургана» до «Ельшанки» трамвай пойдет в 24.00, в направлении «ВГТЗ» - в 0.35. Ходить скоростной трамвай в субботу будет с интервалом в 10 минут, на участке «ВГТЗ - «Пионерская» после концерта зрителей будут забирать каждые 5-6 минут.

Троллейбусы №8а, №9 и №10а вечером 4 июля тоже будут ходить до полуночи. После концерта рогатые будут ждать людей у остановок «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», отъезжать будут, когда салон заполнится.

Ждать на остановках зрителей 4 июля после концерта группы «Руки вверх» будут и дополнительные автобусы. Они поедут до улицы Грамши в Тракторозаводском районе и на Жилгородок в Дзержинский. Электробус довезет до Кировского.

От станции «Мамаев Курган» после концерта 4 июля в Волгограде также пустят электрички: до станции «Шпалопропитка» в Красноармейском - в 23.47, в Волжский - в 23.46.

Учтите, проезды вокруг стадиона перекроют 4 июля с 7 утра. Ближайшие парковки тоже закроют. На стадион будут пускать после досмотра - что нельзя брать с собой и где заходить.

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