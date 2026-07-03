Чтобы занять удобные места, лучше приходить пораньше и сразу к своему гейту. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Уже завтра, 4 июля 2026 года, Сергей Жуков и его команда попробуют собрать полный стадион в Волгограде. В 20.00 на «Волгоград Арене» начнется юбилейный концерт группы «Руки вверх». Послушать любимые песни, которым, как и группе, уже 30 лет, придут тысячи волгоградцев и жители других городов. Делимся информацией, как добраться на концерт, какие дороги перекроют в Волгограде, где припарковать машину на время концерта, с чем не пустят на стадион.

Какие дороги и парковки перекроют из-за концерта «Руки вверх» 4 июля 2026 года в Волгограде

Все, ближайшие к стадиону. Зрителям рекомендуют отказаться от идеи приехать на концерт на личном авто. Парковка у ВГАФКа и в Мемориальном парке будет закрыта. Оставить машину можно будет только на 7-й Гвардейской, у ТРК «Европа Сити Молл», у здания Областного суда напротив «Европы», у Дворца спорта и у ТЦ «Стройград». И оттуда идти пешком на «Волгоград Арену».

Закроют с 7.00 участок дороги на улице Зайцева от проспекта до Батальонной и проезд от проспекта до входа №5. На Первой Продольной перед концертом возможны большие пробки, что стоит учитывать горожанам, которые не планируют идти на концерт. Лучше выбрать для поездок по городу другой маршрут.

Как попасть на стадион на концерт «Руки вверх» 4 июля 2026 года в Волгограде

Для посетителей «Волгоград Арены» подготовили схемы входных групп на время концерта. Все они откроются в 17.30. У зрителей фанзоны и танцпола будет возможность прийти пораньше и занять места поближе к своим кумирам.

Заранее посмотрите, где ваш гейт. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Изучите свой билет, и заходите сразу в нужный для вас гейт:

Гейт 5 – для зрителей с билетами в фанзону.

Гейты 1 и 6 – для зрителей с билетами на танцпол.

Гейты 2 и 3 – для зрителей с билетами на сектора А, С, D.

Гейт 4 – для зрителей с билетами в ложи.

Организаторы просят распечатать билеты из-за возможных перебоев со связью. Билет просят сохранят до конца мероприятия.

С чем не пустят на концерт «Руки вверх» 4 июля 2026 года на «Волгоград Арене»

Чтобы не потерять много времени на досмотре, лучше еще дома оставить все лишние вещи, которые вам не пригодятся на концерте. Учитывайте, что на концерт вас не пустят с любой едой и напитками, оружием, боеприпасами, колюще-режущими предметами, пиротехникой, легковоспламеняющимися веществами, наркотиками, стеклянными предметами и металлическими банками и флаконами, маникюрными ножницами, духами, дезодорантами, крупногабаритными предметами, чемоданами, лазерными указками, дронами, профессиональной фото и видеотехникой без аккредитации, флагами и баннерами с запрещённой, экстремистской или оскорбительной символикой.

Организаторы пообещали, что на стадионе будут работать точки питания, где можно будет купить воду и другие напитки и перекусить.

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