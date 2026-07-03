Парковку у стадиона закроют Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Волгограда перекроют дороги в субботу, 4 июля 2026 года. Ограничение движения введут вокруг стадиона «Волгоград Арена» на время концерта группы «Руки Вверх!», который начнется в 20.00. В схеме перекрытия дорог – все улицы вокруг стадиона.

Перекроют дороги в Волгограде на весь день 4 июля 2026 года вблизи стадиона на улице Зайцева от проспекта Ленина до улицы Чуйкова и входа №1; выезд на улицу Зайцева со стороны улицы Батальонной; проезд от проспекта Ленина до входа на «Волгоград Арену» №5; участки других дорог вокруг стадиона.

Парковки возле стадиона «Волгоград Арена» 4 июля 2026 года закроют, в том числе у ВГАФКа и в мемориальном парке. Оставить машину вечером на время концерта группы «Руки вверх» можно будет на бесплатных парковках на улице 7-й Гвардейской, за областным судом, у Дворца спорта и ТЦ «Стройград». А также на платной парковке у ТРК «Европа Сити Молл».

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