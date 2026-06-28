Пять рейсов задержаны и два отменены в аэропорту Волгограда 28 июня

Аэропорт Волгограда не закрывали ночью 28 июня Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ночью, 28 июня 2026 года, в Волгоградской области более 7 часов действовала угроза беспилотной и ракетной опасности. Аэропорт Волгограда не закрывали, но ограничения вводили в других воздушных гаванях страны. На 9.30 часов утра в аэропорту Волгограда два рейса отменены, пять задерживаются.

Так, отменили рейсы Smartavia из северной столицы и в Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Победа» из Москвы приземлится в 12.30 вместо 9.10, задержан и вылет обратно на 3,5 часа до 13.00. Рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга пока отображается на табло с небольшой задержкой – прилет в 18.10 вместо 17.30. Задерживается и рейс из Антальи, вылет в Турцию перенесли с 16.10 на 22.55.

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