В Волгограде трижды за сутки действовала ракетная опасность Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области отменили ракетную опасность ночью 28 июня 2026 года. Угроза удара сохранялась в регионе чуть более часа. Сегодня обошлось без последствий.

Об угрозе ракетного удара волгоградцам сообщили 28 июня в 2.31. Жителям рекомендовали отключить воду, газ и электричество, собрать документы и вещи первой необходимости и спуститься в подвал. Отбой ракетной угрозы от РСЧС пришел в 3.46. Беспилотная опасность в Волгограде действовала с 23.50 до 7.08.

Ракетная опасность за минувшие сутки была объявлена в Волгоградской области трижды. 27 июня по заводу в Краснооктябрьском районе Волгограда нанесли ракетный удар. Один сотрудник предприятия погиб на месте, поиски еще одного продолжаются на утро 28 июня. Одиннадцать пострадавших в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.