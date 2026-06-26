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НовостиОбщество26 июня 2026 12:42

Суд взыскал с застройщика в Волгограде более 2,8 млн рублей за срыв срока сдачи

В пользу участника долевого строительства выплатят неустойку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
98 дней задержки обошлись в 2,8 миллиона

98 дней задержки обошлись в 2,8 миллиона

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский райсуд Волгограда взыскал с застройщика более 2,8 миллиона рублей за срыв сроков сдачи дома. ООО «Специализированный застройщик «Резиденс» выплатит участнику долевого строительства солидную неустойку и компенсацию морального вреда за 98 дней ожидания.

- В пользу Алексея П. взысканы: неустойка за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства в размере 2 719 831 рубль, компенсация морального вреда - 20 000 рублей, а также штраф - 136 991 рубль, - рассказали в суде.

По данным суда, договор с застройщиком волгоградец заключил в октябре 2025 года. Цена договора превысила 26 миллионов рублей. Получить ключи мужчина должен был не позднее 31 декабря 2025 года. Но по факту сдали МКД только в апреле 2026 года - на 98 дней позже. При этом застройщик не представил доказательств исключительных обстоятельств. Решение он еще может обжаловать.

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