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НовостиСпорт5 июня 2026 12:39

Сборная России прогулялась по Волгограду перед матчем с Буркина-Фасо

Игроки и тренерский штаб российской сборной полюбовались солнечным Волгоградом
Екатерина СИМОХИНА
Сборную России заметили на Аллее Героев. Фото: РФС.

Сборную России заметили на Аллее Героев. Фото: РФС.

Сборная России по футболу накануне матча с Буркина-Фасо в отличии от соперника все же покинула отель и вышла на прогулку. Игроков и тренерский штаб национальной команды заметили днем 5 июня 2026 года на Аллее Героев. О том, насколько далеко решила зайти команда, пресс-служба не сообщила, но выложила солнечные снимки с прогулки. Команда в отличном настроении, все улыбаются.

Болельщики обступили звезд российского футбола, кому-то удалось сделать селфи с игроками. Совсем скоро футболисты отправятся на стадион – конечно же, за победой. Матч предстоит интересный и непростой, многие игроки соперника играют за европейские клубы премьер-лиги и тоже не собираются отдавать победу хозяевам поля.

Игроки в отличном настроении. Фото: РФС.

Игроки в отличном настроении. Фото: РФС.

Начало матча в 20.00, но болельщиков ждут на стадионе после 17 часов. Возле «Волгоград Арены» развернется фестиваль болельщиков.

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