Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

В день товарищеского матча Россия - Буркина-Фасо 5 июня 2026 общественный транспорт Волгограда перейдет на особый режим работы. Остановку у стадиона «Волгоград Арена» для трамвая и троллейбуса отменят. Зато уехать после матча можно будет до полуночи.

Остановки у стадиона «Волгоград Арена» закроют 5 июня 2026 в Волгограде

Власти ждут аншлаг на стадионе в день матча сборных 5 июня 2026 года. Поэтому для безопасности пеших болельщиков с 16.00 до ночи отменят остановку трамвая и троллейбуса у «Волгоград Арены», там не будут высаживать и запускать в общественный транспорт пассажиров. Болельщикам придется пройтись пешком к остановкам «ЦПКиО» и «Мамаев Курган».

Как будут ходить трамваи, трамваи, электробусы и троллейбусы 5 июня 2026 в Волгограде в день матча Россия – Буркина-Фасо: расписание

Скоростной трамвай маршрута СТ «Ельшанка» - «ВГТЗ» будет ходить в день матча до 23.00, СТ-2 «Пл. Чекистов» - «ВГТЗ» - до полуночи. От остановки «Мамаев Курган» до «Ельшанки» последние трамваи отправятся в 23 часа, до «ВГТЗ» - в 23.50. При этом интервал движения составит от 5 до 12 минут, после матча на участке «ВГТЗ – «Пионерская» трамваи будут ходить каждые 5 - 6 минут.

Более 20 троллейбусов после матча 5 июня будут ждать болельщиков на проспекте Ленина. «Рогатые» будут отправляться по мере заполнения салона в Тракторозаводский, Дзержинский и Советский районы от остановок «ЦПКиО» и «Мамаев Курган».

Также ждать болельщиков с 21.45 после матча сборных 5 июня будут дополнительные автобусы. Они повезут до остановки «61-я школа» на улице Грамши в Тракторозаводском районе и в Жилгородок в Дзержинском. От остановки «ЦПКиО» в сторону Кировского района пустят несколько дополнительных электробусов. Они тоже будут отходить по мере заполнения слона.

Маршрутка №3с в день матча будет ходить по своему маршруту по Первой продольной с посадкой и высадкой пассажиров на остановках «Мамаев Курган» и «ЦПКО». Интервал движения составит около 10-15 минут вплоть до 23.00.

Также на юг Волгограда и в Волжский от станции «Мамаев Курган» пустят после матча электрички. На «Шпалопропитку» поезд отправится в 22.40, на север и в Волжский - в 22.45.

