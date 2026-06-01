Подъезды к стадиону перекроют на все сутки в день матча сборных Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перекрытия дорог вокруг стадиона «Волгоград Арена» введут 5 июня 2026 года на время товарищеского матча сборных Россия – Буркина-Фасо. На игру ждут полный стадион болельщиков. Решение об ограничении движения, остановки и стоянки транспорта на улицах в Центральном районе, прилегающих к стадиону. приняли для безопасности дорожного движения, сообщили в мэрии.

- Для объезда предусмотрены автомобильные дороги улиц Возрождения и 7-й Гвардейской, - рассказали городские власти.

Так, 5 июня 2026 года в Волгограде на целые сутки с 00.00 до 24.00 перекроют дороги на улице Зайцева от проспекта Ленина до улицы Чуйкова и входа №1; выезд на улицу Зайцева со стороны Батальонной; проезд от проспекта Ленина до входа на «Волгоград Арену» №5; некоторые другие участки дорог вокруг стадиона.

Также в день матча Россия – Буркина-Фасо в Волгограде продлят работу общественного транспорта, трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить чаще. Припарковаться у стадиона можно будет далеко не везде. Но подробнее, где можно будет оставить машину, власти пока не сообщили.

Билеты на матч сборных в Волгограде еще есть в продаже.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открыта продажа билетов на матч сборной России в Волгограде 5 июня