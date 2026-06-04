Одностороннее движение ввели на улицах Гагарина и 13-й Гвардейской в Волгограде

От площади Ленина к Волге движение будет односторонним Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградским автомобилистам с 4 июня 2026 года придется в очередной раз привыкать к новой схеме движения на улицах в Центральном районе города-героя. С пятницы изменяется схема движения на улицах Гагарина и 13-й Гвардейской. Там вводят одностороннее движение на участке от проспекта Ленина до улицы Чуйкова. За счет этого платные парковки появятся возле музея-панорамы «Сталинградская битва».

- Нововведения направлены на повышение пропускной способности двух улиц – Гагарина и 13-й Гвардейской в границах проспекта Ленина и ул. Чуйкова, - утверждают в мэрии.

Улица Гагарина станет односторонней при движении в направлении проспекта Ленина. Улица 13-й Гвардейской дивизии - в направлении улицы Маршала Чуйкова. Волгоградским автомобилистам придется привыкать к новой схеме движения и наворачивать круги, чтобы добраться куда-либо по центру. Пока же на улицах с односторонним движением ставят новые дорожные знаки и перенастраивают светофоры.

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