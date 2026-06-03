На матч лучше приезжать на общественном транспорте. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде мэрия выделила всего 2000 парковочных мест для зрителей матча Россия – Буркина-Фасо, который пройдет 5 июня на «Волгоград Арене». Учитывая, что стадион вмещает 45 тысяч человек, это совсем мало. К тому же, эти стоянки довольно далеко от стадиона. Лучше воспользоваться общественным транспортом, который будет работать в усиленном режиме.

Где оставить машину в день матча Россия – Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня 2026 года

На карте, которую подготовили городские власти для болельщиков, указано несколько вариантов, где припарковаться зрителям матча. На 7-й Гвардейской, у «Европы сити молл», перед зданием облсуда (бывший ДПП), на остановке ЦПКиО, возле Дворца спорта. Обычно работающие на матчах «Ротора» парковки у ВГАФка и в Мемориальном парке будут закрыты для людей без пропуска.

Карта парковок на матче 5 июня.

Как добраться на матч Россия – Буркина-Фасо 5 июня 2026 года в Волгограде

Чтобы не терять время в поисках места для машины, лучше воспользоваться общественным транспортом. Его работу мэрия усилит, но учтите, что на стадионе остановки не будет. Пассажиры общественного транспорта могут выйти на ЦПКиО и Мамаевом кургане.

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