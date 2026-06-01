Праздники в парках 1 июня в Волгограде и Волжском перенесли из-за шторма

Праздники в парках пройдут в другой день. Фото: ЦПКиО

Праздники в парках на День защиты детей 1 июня 2026 года в Волгограде и Волжском перенесли из-за штормового предупреждения МЧС и надвигающейся на регион непогоды. В другие дни пройдут праздничные мероприятия в парке «Гидростроитель» Волжского и ЦПКиО Волгограда.

- Мероприятия сегодня, 1 июня, не состоятся, - сообщили в Центральном парке Волгограда. - Первый день лета как-то нас расстраивает... По решению организаторов, все события, запланированные на сегодня, будут перенесены на другой день из-за плохой погоды.

В Волжском фестиваль детства «Самый детский праздник» в парке «Гидростроитель», который должен был пройти 1 июня, решил перенести на 11 июня с 17 до 20 часов.

Но сходить с ребенком на каникулах можно не только в парк. В программе праздничных мероприятий на 1 июня 2026 в Волгограде есть и развлечения в помещениях.

