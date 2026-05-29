НовостиОбщество29 мая 2026 12:08

В Волгограде второй раз за сутки объявили ракетную опасность и закрыли аэропорт

Екатерина СИМОХИНА
Аэропорт снова не принимает и не отправляет рейсы по требованию Росавиации.

В Волгоградской области днем 29 мая 2026 года снова объявили ракетную опасность. После жуткой ночи, когда беспилотники ВСУ атаковали заводы и жилой дом в Волгограде, в 14.27 пришли сообщения о новой угрозе. Жителям рекомендовали взять документы и следовать в укрытие, а перед этим отключить газ, воду и электричество в квартире. Если рядом нет организованного укрытия, можно спуститься в подвал, погреб, подземный паркинг или на подземную станцию, сообщает РСЧС. Воздушное пространство тоже закрыто.

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы. Ночью воздушная гавань тоже не работала. Утром в Волгограде успели посадить борт с сборной Буркина-Фасо, которая прилетела на игру со сборной России. Сейчас в аэропорту снова начались задержки рейсов.

Это вторая ракетная опасность за сутки. Регион еще не пришел в себя после ночной атаки БПЛА. В результате нее погибли два человека.