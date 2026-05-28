Выбиты окна: в Волгограде киевские БПЛА атаковали пятиэтажку на Вершинина

Ночную атаку прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ночью 29 мая 2026 сделал заявление о последствиях ночной атаки киевского режима на регион. В Волгограде украинские беспилотники атаковали жилой дом в Краснооктябрьском районе. Пострадала от атаки пятиэтажка на улице Вершинина.

- В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом на улице Вершинина, 32. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано, - заявил Бочаров.

По данным мэрии, жильцы пострадавшего от атаки дома на Вершинина эвакуированы На месте ЧП работают оперативные службы. Обломки БПЛА могут представлять опасность.

- Пострадавших нет. Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. На месте также работают муниципальные службы, в случае необходимости для жителей многоквартирного дома будет оперативно развернут пункт временного размещения, - заявили в администрации города.

С вечера в области объявлена беспилотная опасность, ближе к полуночи жители получили тревожные сообщения о ракетной угрозе. «Возьмите документы, идите в укрытия», говорится в рассылке. Жители всю ночь слышат грохот от работы ПВО.

Атака продолжается. По словам Андрея Бочарова, киевский режим устроил массированную террористическую атаку, направив беспилотники на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

В Волгограде закрыто воздушное пространство. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. На табло уже есть задержки. Вылет вечернего рейса из Волгограда в Москву авиакомпании "Россия" отложили до 8 утра. Рейс в Анталью, запланированный на 0.50, отменен.