Сборную Буркина-Фасо встретили в Волгограде с хлебом-солью и танцами с казачками

Днем 29 мая 2026 года самолет с игроками сборной Буркина-Фасо приземлился в аэропорту Волгограда. Футболистов встречали с хлебом-солью и казачьими песнями ансамбля «Казачий курень».
Встреча сборной команды Буркина-Фасо, которая прилетела в Волгоград за неделю до товарищеского матча со сборной России, прошла радушно, с песнями, плясками и традиционным русским караваем. Футболистам явно понравилось. Члены сборной с удовольствием станцевали с казачками.
Матч сборных команд России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня 2026 года вы 20.00 на стадионе «Волгоград Арена». Билеты уже в продаже.
