Пострадавшая при атаке БПЛА на завод в Волжском женщина скончалась в больнице

В Волжском замерили воздух после пожара на заводе - ситуация в норме.

Женщина, получившая тяжелые травмы на заводе в Волжском в ходе ночной атаки БПЛА , скончалась в больнице. Об этом сообщает администрация города. Ранее волгоградский губернатор рассказал о еще одной жертве ночной атаки на завод синтетического волокна. Власти Волжского прокомментировали ситуацию.

- В результате падения обломков дронов на одном из предприятий химкомплекса погиб мужчина-охранник. Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, - прокомментировали в мэрии.

Как сообщают городские власти Волжского, многоквартирные дома не пострадали. Состояние воздуха в городе тоже в норме.

- По результатам мониторинга экологической обстановки и отбора проб атмосферного воздуха на месте возгораний превышений предельно допустимых концентраций не обнаружено. Экологическая обстановка в норме, - успокоили жителей в мэрии.

Напомним, ночью 29 мая 2026 года Волгоградскую область атаковали беспилотники. В Волгограде беспилотник атаковал пятиэтажку на улице Вершинина. В доме выбило стекла на балконе, один житель ранен. Пострадало остекление детского сада.

В Волжском после падения обломков БПЛА загорелся завод синтетического волокна. Погиб мужчина, женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу, где она позже скончалась. На юге Волгограда загорелись объекты топливно-энергетического комплекса. Пожары потушены. В Волгоградской области дважды за ночь объявляли опасность: сначала беспилотную, позже - ракетную. Воздушное пространство было закрыто, не работал аэропорт.

