Волжская ГЭС снизила сбросы воды до минимума рыбной полки с 29 мая

Пойма пока еще залита водой, но все же не целиком

Волжская ГЭС в конце мая 2026 года снизила сбросы воды третий раз за неделю. Согласно последним указаниям Росводресурсов с 29 мая волгоградский гидроузел переходит на режим работы со сбросными расходами в 16 000 ± 500 кубометров в секунду. Это минимальный объем для так называемой рыбной полки, которая нужна для хорошего нереста. Держать такой график сброса воды Волжская ГЭС будет до 10 июня или до особого указания Федерального агентства водных ресурсов.

Также последними указаниями Росводресурсы скорректировали режимы работы еще двух водохранилищ Волжско-Камского каскада – Рыбинского и Куйбышевского.

Напомним, большая вода в 2026 году на Нижнюю Волгу пришла рано. В режиме спецпопуска Волжская ГЭС работала с 11 апреля. Максимальные сбросы были самыми большими за последнее десятилетие и продлились несколько недель. На рыбохозяйственную полку гидроузел вышел с 18 мая, с тех пор объемы сброса снижали уже четыре раза.

Чтобы рыба успела нормально отнереститься, держать рыбную полку нужно не меньше трех недель, иначе вода уйдет, а вся икра останется на траве. Проблема еще и в том, что пока сбросы были большими, вода в нерестилищах не прогрелась до нужной температуры.

