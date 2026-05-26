Волжская ГЭС в Волгограде снизила сбросы воды с 26 мая

Большая вода постепенно уходит из Волгограда и поймы

Росводресурсы в очередной раз скорректировали график работы Волжской ГЭС. Волгоградский гидроузел с 26 мая 2026 года продолжит спецпопуск в низовья Волги с расходами по 18 тысяч кубометров в секунду до особого указания ФАВР. Такой объем сбросов нужен для так называемой рыбной полки и повышенных уровней воды во время нереста.

Согласно указаниям ФАВР, в 2026 году Волжская ГЭС вышла на режим спецпопуска с 11 апреля. Воды в этом году было много, Волго-Ахтубинская пойма наполнилась на 90%. С 18 мая среднесуточные сбросы воды через Волгоградский гидроузел держали в объеме 19 000 ± 500 м³/с, с 26 мая объемы немного сократят, так как приток воды стал заметно меньше.

