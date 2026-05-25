После укусов собак 3482 волгоградца обратились к медикам с риском бешенства

Бродячие собаки представляют серьезную опасность в Волгограде

Случаев заболевания бешенством в 2025-м и на начало 2026 года в Волгоградской области не зарегистрировано. Однако количество обратившихся к медикам за вакциной после укусов и ослюнений собак и других животных растет. С начала года за помощью и вакциной от бешенства к медикам обратилось более 3482 человека, что превышает среднемноголетний уровень на 10,7%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Бешенство для животных и людей всегда заканчивается летальным исходом, если уже появились симптомы заболевания. А до их проявления определить наличие вируса в организме сложно. Передается бешенство через укусы, царапины или при попадании слюны больного животного. Опасны не только собаки, но и кошки, лошади, скот, а также лисы, волки, летучие мыши, ежики, грызуны. Укусы в лицо, голову, шею, кисти рук и пальцы особенно опасны, так как там много нервных окончаний.

Так что, если вас укусили или поцарапали, первым делом нужно интенсивно промыть рану с мылом. Затем как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт, где назначат курс прививок. Не беспокойтесь, 40 уколов в живот терпеть не придется. Сейчас вакцину от бешенства колют в плечо всего шесть раз.

