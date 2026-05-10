Шторм с ливнями, грозами и ветром 25 м/с идет в Волгоградскую область 11 мая

На Волгоград идет гроза со штормовым ветром Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На севере Волгограда прошел сильный дождь с громом и молнией. После ГУ МЧС региона выпустила экстренное предупреждение о надвигающейся на Волгоградскую область непогоде. Ночью и утром 11 мая регионе ожидаются ливни и сильные дожди в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром 20-25 метров в секунду.

- В период 0.00-2.00 часа, ночью и утром 11 мая 2026 года в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - сообщили в МЧС.

Спасатели рекомендуют волгоградцам не выходить ночью из дома. Если вы оказались в пути, будьте предельно осторожны за рулем. Пешеходам не стоит приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, прятаться под деревьями. Подальше от деревьев, проводов, столбов стоит перепарковать машину. В случае ЧП звоните по телефонам 101 или 112.

