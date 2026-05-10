За парки и скверы для благоустройства проголосовали больше 85 тысяч волгоградцев

Кольцо на ВГТЗ выбилось в лидеры Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области продолжается голосование за парки, скверы и пешеходные пространства, которые благоустроят в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свои голоса уже отдали 85,4 тысячи жителей региона.

По данным областного комитета ЖКХ, в Волгограде лидирует проект обустройства конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», за него проголосовали 9500 горожан. Следом идут парк на улице Фадеева в Красноармейском (8100) и территория на улицах Симонова, 26, 34 и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском (7200). В Волжском на первом месте сквер на улице Машиностроителей.

Свой выбор на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru может любой волгоградец старше 14 лет. Также проголосовать можно на точках у волонтеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамваи в Жилгородок не будут ходить с 11 мая, их заменит электробус

Отключение горячей воды грозит сразу шести районам Волгограда с 12 мая

Отключение холодной воды в Тракторозаводском, Дзержинском, Краснооктябрьском районах Волгограда: график подвоза воды на 15-17 мая 2026 года