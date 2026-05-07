«Свет Великой Победы» из Волгограда 7 мая покажут в Дзене в прямом эфире: где смотреть трансляцию

Патриотическую акцию «Свет Великой Победы», которая пройдет на Мамаевом кургане в Волгограде, в 2026 году впервые покажут в прямом эфире на весь мир. 7 мая 2026 года на платформе Дзен пройдет трансляция первого показа лазерного шоу.

Где и когда смотреть трансляцию Свет Великой Победы из Волгограда 7 мая 2026

Онлайн-трансляция грандиозного аудиовизуального произведения «Свет Великой Победы» начнется 7 мая 2026 года в 21.00. Найти трансляцию легко. Для этого нужно зайти на главную станицу Дзена, далее открыть вкладку «День Победы» или в блоке новостей нажать на баннер с анонсом трансляции. Также можно найти трансляцию по ссылке.

В 2026 году на Площади Героев покажут обновленную программу Света Великой Победы. Лазерные лучи осветят Стены-руины, Родину-мать и другие скульптуры мемориала защитникам Сталинграда. Световая инсталляция расскажет о главных событиях на пути к Великой Победе, величии России и ее защитников. Изюминкой станет плавучий подиум на Озере Слез. На нем установят рояль, за которым известные музыканты будут исполнять мелодии Александры Пахмутовой. Легендарный композитор и сама выйдет на сцену. Во время батальных сцен задействуют новые спецэффекты. И, по традиции, Родину-мать оденут в золото и пурпур, а вокруг нее небо раскрасят световые лучи. Завершит программу салют на главной высоте России.

Посте Свет Победы на Мамаевом кургане жителям и гостям Волгограда покажут еще восемь раз 7-9 мая.

