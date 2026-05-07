95 участников Великой Отечественной войны осталось в Волгограде и области

Ветераны будут на трибунах парада Победы. Фото от 9 мая 2025 года

В Волгоградской области к 81-летию Победы осталось всего 95 участников Великой Отечественной войны. Все ветераны к 9 мая получили праздничную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Социальном фонде региона.

Каждому из доживших до наших дней 95 волгоградских фронтовиков сейчас около ста лет. Среди них ветераны, которые служили в армии в годы Великой Отечественной войны, участники боевых операций, инвалиды после ранений и контузий, а также выполнявшие задачи в тылу противника или на территориях других государств.

Часть из них будут на трибунах парада Победы в Волгограде 9 мая 2026 года. Как и наша легендарная землячка Александра Пахмутова.

