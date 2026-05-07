НовостиОбщество7 мая 2026 2:30

Катюш приглашают хором спеть «Катюшу» в Волгограде 7 и 9 мая

Всероссийский флешмоб пройдет в ЦПКиО и на Центральной набережной на День Победы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
"Катюшу" споют в Волгограде на набережной и в парке

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

В 2026 году по России шагает флешмоб: «Катюшу» поют во всех городах девочки, девушки и женщины с именем Екатерина на День Победы. В Волгограде Катюши соберутся 7 и 9 мая в Центральном парке и на Центральной набережной. Приглашают присоединиться к флешмобу всех желающих всех возрастов.

7 мая 2026 года патриотический флешмоб «Катюши поют "Катюшу"» пройдет в Волгограде в ЦПКиО. Сбор участниц и групп поддержки запланировали возле бассейна «Лагуна» в 17.00, петь начнут в 18.00.

В День Победы 9 мая 2026 года «Катюшу» споют на Центральной набережной у фонтана «Искусство». Сбор – 9.30, петь будут в 10 утра.

Петь «Катюшу» будут артисты, волгоградцы и гости города-героя в майские праздники и дома, и в парках, и в транспорте по пути на праздник и обратно.

