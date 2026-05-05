Александра Пахмутова выложила фото из поезда на пути в Волгоград

Александра Николаевна уже в пути. Фото: культурный фонд Александры Пахмутовой.

Композитор Александра Пахмутова уже на пути в Волгоград. Наша легендарная землячка выложила в своем канале фото из поезда Москва – Волгоград, на котором она направляется в город-герой встречать День Победы. По приглашению губернатора Бочарова Пахмутова примет участие в акции «Свет Великой Победы», а также увидит военный парад на площади Павших Борцов.

- Родной Волгоград, жду встречи, это всегда радость и счастье, - написала Александра Николаевна.

В свои 96-лет Александра Пахмутова активно участвует в культурных мероприятиях нашей страны. В этом году весь мир увидит световое шоу на Мамаевом кургане, во время которого будет звучать музыка великого советского композитора, народной артистки СССР. Для почетной гостьи в Волгограде уже готовят особенный прием.

