Где в Волгограде перекроют дороги 5 мая

Дороги в центре перекроют на весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 5 мая 2026 года перекроют дороги для автомобилей в центре города на время второй репетиции парада Победы. Перекрытия дорог с раннего утра до вечера затронут площадь Павших Борцов и все улицы вокруг нее в квадрате, ограниченном улицами Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспектом Ленина.

В схеме перекрытия дорог 5 мая 2026 в Волгограде с 7.00 до 20.00 улицы Мира, Володарского, Гоголя, Аллея Героев и улица Ленина от Первой продольной до улицы Мира.

Общественный транспорт с конечной на железнодорожном вокзале Волгоград-1 во вторник, 5 мая, с 7 до 20 часов пустят по улицам Порт-Саида и Коммунистической.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Волгограде 2026: программа праздника

На время Света Великой Победы 7-9 мая в Волгограде изменят схему движения