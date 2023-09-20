В Волгоградской области 20 школ отправили на карантин по гриппу

Некоторые школы частично закроются на карантин Фото: Мария ЛЕНЦ

В 20 школах 11 районов Волгоградской области из-за роста заболеваемости среди учеников объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом 20 сентября сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете образования региона.

- Частично профилактические мероприятия введены в 20 школах 11 муниципалитетов, - прокомментировали в облкомобразования.

Какие общеобразовательные школы хоть и частично, но все же закроются на карантин, в комитете не уточнили. Напомним, что в Волгоградской области зафиксировали эпидемию гриппа и ОРВИ. Подобная участь постигла еще 34 города России. На сегодняшний день эпидпорог заболеваемости по всему населению оказался превышен более, чем на 20%.

Однако врачи призывают не паниковать и делятся советами, как защитить себя и свою семью от заболевания. Один из проверенных способов профилактики гриппа – вакцинирование. К тому же Волгоградская область за счет регионального бюджета закупила для защиты населения от гриппа 150 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс».