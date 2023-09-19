Ждать ли новой эпидемии коронавируса и гриппа, рассказали ученые ВолгГМУ

Прививка - главный способ защиты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вирусы повсюду. Причиной более 90% инфекционных заболеваний, 80% случаев обострения бронхиальной астмы, почти половины внебольничных пневмоний и хронической обструктивной болезни легких становятся ОРВИ. Ждать ли волгоградцам новой эпидемии коронавируса и гриппа, нужно ли делать прививку и можно ли после нее заболеть, в новом эпизоде научно-популярного подкаста «ЗаМЕДчательная наука» рассказали ученые ВолгГМУ - врач-аллерголог-иммунолог Элеонора Белан и врач-инфекционист Любовь Крамарь.

ЖДАТЬ ЛИ НОВОЙ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 48%. При этом число госпитализаций повысилось на 20,6%, сообщили в федеральном оперштабе. Ждать ли нам новой эпидемии? Расслабляться и недооценивать COVID-19 не стоит, считают специалисты.

- Коронавирус уже по всем параметрам перешел в разряд сезонных вирусов. Но надо учесть, что у него огромной длины цепочка РНК - 32 тысячи последовательностей. А значит, есть большая вероятность мутации в каком-то из этих отрезков, - считает заведующий кафедрой детских инфекционных болезней ВолгГМУ, врач-инфекционист высшей категории Любовь Крамарь. - Вряд ли появится какой-то новый супер поражающий организм человека мутант.

Новый штамм коронавируса «Эрис» в России пока не получил широкого распространения, подчеркивают в Роспотребнадзоре. А вот в Европе и США он уже многих уложил в постель. Но и без него сезонного всплеска ОРВИ, гриппа и того же ковида не избежать.

ПОЧЕМУ ЭПИДЕМИИ И ПАНДЕМИИ ЗАЧАСТИЛИ?

- Мы живем в нестерильном мире: нас окружает огромное количество микро- и макроорганизмов. При этом микроорганизмов намного больше и они не всегда дружелюбны по отношению к нам. В структуре инфекционных болезней вирусные инфекции занимают 90-95%. К тому же, вирусы генетически очень пластичны. И если они подобрали себе чувствительную систему, то могут в ней репродуцироваться, давать потомство, а клинически мы будем это видеть как нарушение функций пораженного органа, - объясняет завкафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, врач-аллерголог-иммунолог Элеонора Белан.

Виноваты в участившихся пандемиях и эпидемиях не только постоянно мутирующие вирусы, с которыми мы еще не сталкивались, но и сами люди. Мы много общаемся, контактируем друг с другом, путешествуем. Прививки же делать хотят далеко не все. В итоге вирусы распространяются не в какой-то локальной местности, а по всему миру.

- Когда человечество перестает трепетно относиться к вакцинации, накапливается неиммунизированная популяция, туда попадает вирус и начинается эпидемический процесс, - подчеркивает Любовь Крамарь.

Кстати, большинство вирусов приходит к нам из Индокитая, где огромная скученность населения и иной генотип, чем у европейцев.

КАК УБЕЧЬСЯ ОТ ВИРУСОВ?

- Коронавирус нас всех научил нескольким простым правилам: чтобы не заболеть, нужно не контактировать с источником инфекции и вакцинироваться. Все остальное - только вспомогательные методы, - подчеркивает Любовь Крамарь.

Так что с наступлением осени стоит вспомнить о масках и респираторах, а также чаще мыть руки с мылом.

«ЕСЛИ РЕБЕНОК С ГРИППОМ ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ, ОН СТОПРОЦЕНТНО НЕ БЫЛ ПРИВИТ»

- Если говорить конкретно о гриппе, то в Волгоградской области каждый год достаточно высокий охват прививками и довольно низкая заболеваемость, - отмечает врач-инфекционист. – Среди детей больше охват плановой вакцинацией, поэтому они и болеют реже. Если ребенок с гриппом попал в больницу, он стопроцентно не был привит.

КОМУ И КОГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

«Освежить» прививки от гриппа и COVID-19 врачи рекомендуют людям из групп риска: детям, студентам, беременным, пенсионерам, а также сердечникам, людям с ожирением, анемией, бронхиальной астмой, аллергией и прочими серьезными заболеваниями. Также бесплатно прививать от гриппа по ОМС будут медиков, учителей, коммунальщиков, работников социальной сферы, транспорта и торговли. Всего планируют вакцинировать 60% волгоградцев.

- Прививаться нужно обязательно, - советует Элеонора Белан.

Если уже вы пришли привиться от гриппа, то в один день лучше сделать и прививку от ковида, подчеркивают врачи.

- Помимо прививок от гриппа и COVID-19 своевременную ревакцинацию нужно делать от кори и дифтерии и столбняка, - отмечает Любовь Крамарь.

Плюс к этому, если вы готовитесь к путешествию в тропические страны, нужна дополнительная вакцинация от желтой лихорадки. Если планируете отдохнуть на Алтае, в Сибири, на Дальнем Востоке, в других эндемичных регионах России, сделайте прививку от клещевого энцефалита.

- Если едете, например, в Мозамбик, а там вспышка лихорадки Эбола, подумайте: а вам туда нужно? – советует врач-инфекционист.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВАКЦИНАЦИИ?

- Не стоит делать прививку, если вы сейчас болеете. И если у вас есть какие-нибудь хронические заболевания, нужно по возможности подождать ремиссии, - советует Элеонора Белан. - Абсолютно не имеет противопоказаний вакцинация против бешенства и клещевого энцефалита.

Некоторые клиники сейчас предлагают специальную подготовку к вакцинации. Но это чаще способ заработать денег на тревожных мамочках, чем необходимость, считают специалисты.

- Подготовка в вакцинации – это рекламный трюк, который направлен на привлечение родителей. Как правило, это делают частные клиники, чтобы взять какие-то анализы, получить какие-то дополнительные деньги, - считает Любовь Крамарь. – Этого делать не нужно.

Перед прививкой достаточно убедиться, что нет температуры и симптомов, а также обострений хронических заболеваний.

МОЖЕТ ЛИ ПРИВИВКА СПРОВОЦИРОВАТЬ БОЛЕЗНЬ?

На 100% от заражения прививка не защитит. Зато вакцинация позволит переболеть гораздо легче и без тяжелых осложнений и последствий. Сама по себе прививка спровоцировать развитие заболевания не может.

- Вакцина по своей природе относится к специфическим иммуностимуляторам, а стимулятор иммунитет не снижает, а наоборот, - подчеркивает Элеонора Белан.

Но бывает, например, когда ребенка или взрослого вакцинировали во время между инкубационным периодом и болезнью. К сожалению, этого нельзя предугадать.