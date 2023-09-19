150 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» пришло в Волгоград

Привить планируют 75% волгоградцев из групп риска. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Волгоградская область за счет регионального бюджета закупила для защиты населения от гриппа 150 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс». Препарат уже распределяют по поликлиникам, ФАПам и офисам врача общей практики, где сделать прививку могут дети и взрослые, сообщили в облздраве.

- Кроме того, с началом нового учебного года школьников и воспитанников детских садов Волгоградской области иммунизируют организованными группами, - рассказали в комитете здравоохранения региона.

Вакцина «Гриппол плюс» подходит взрослым и детям, начиная с 6-месячного возраста. После прививки иммунитет формируется через 8-12 дней и сохраняется до года.

Напомним, до этого регион закупил еще 654 тысяч доз отечественных вакцин против гриппа «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Прививки уже сделали более 290 тысяч волгоградцев, в том числе 70 тысяч детей. Всего в этом году по поручению губернатора Андрея Бочарова планируют привить не менее 75% входящих в группы риска жителей региона.

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