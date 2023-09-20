Эпидемию гриппа и ОРВИ зафиксировали в Волгограде

Волгоградцев в начале осени атакуют вирусы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эпидемия гриппа и ОРВИ в середине сентября 2023 года началась в Волгограде и еще 34 городах России, включая соседние Астрахань, Саратов и Ростов-на-Дону. Эпидпорог заболеваемости по всему населению оказался превышен более, чем на 20%. Такие данные сообщили по итогам 37 недели с 11 по 17 сентября в НИИ гриппа имени Смородинцева.

- Уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился выше еженедельного эпидемического порога на 32,6%, - рассказали в НИИ гриппа.

По результатам исследований специалисты зафиксировали больше всего вирусов свиного гриппа A(H1N1)pdm09, гонконгского штамма A(H3N2) и гриппа В.

Тем временем, в Волгограде началась массовая вакцинация от гриппа. В этом году поставить бесплатные прививки планируют 60% населения или 75% входящих в группы риска, среди которых дети, студенты и пенсионеры.

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