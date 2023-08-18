Горячую воду в дома Волгограда обещают вернуть к полудню

Прорыв случился на Нижнем Тракторном. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Из-за крупной коммунальной аварии три района Волгограда сутки сидят без горячей воды. Ночью «Концессии водоснабжения» завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 1200 мм в Тракторозаводском районе. К 6 утра пустили воду. Полностью восстановить ГВС планируют к полудню 18 августа 2023 года, сообщили в мэрии.

- К 12.00 по прогнозам специалистов ресурсом будут обеспечены все потребители, - отмечают чиновники.

Напомним, из-за гидроудара гейзер забил из-под земли на Нижнем Тракторном 17 августа в 8.50. Причиной стало падение напряжения в электросетях. В это же время загорелась трансформаторная подстанция на «Красном Октябре». Поселок на севере Волгограда превратился в Венецию, затопило дворы и подвалы. Оказалось, что из трубы выбило заглушку. Вечером ее заменили, в 23 часа начали заполнять систему водой.