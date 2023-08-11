Не проехать будет у вокзала и музея-панорамы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за байк-шоу 2023 «Ночных волков» в Волгограде 12 августа 2023 перекроют дороги в центре города-героя и на Тракторном. Ограничения коснутся улиц возле железнодорожного вокзала и музея-панорамы «Сталинградская битва», а также площади Дзержинского. 11 августа 2023 уже перекрыта улица Советская от 13-й Гвардейской до Наумова.

Какие дороги перекроют в Волгограде 12 августа 2023

12 августа 2023с 7.00 до 15.00 перекроют площадь Дзержинского в ТЗР;

12 августа 2023с 7.00 до 17.30 в Волгограде перекроют дороги на улицах Гоголя (от Мира до Коммунистической), Коммунистическая (от Володарского до Порт-Саида), парковку на Привокзальной площади;

12 августа 2023 с 7.00 до 22.00 в схеме перекрытия дорог будут также улицы Советская (от Пражской до Гагарина), Наумова, 13-й Гвардейской (от пр. Ленина до Чуйкова), Чуйкова (от Родимцева до 13-й Гвардейской и от Наумова до Пражской).

Разрешат остановку и стоянку 12 августа 2023 с 17.00 до 19.00 на крайней правой полосе проспекта Ленина от Мамаева кургана до конца стадиона «Волгоград арена» по направлению в центр.

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