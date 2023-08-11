Бег, SUP-серфинг, чемпионат по брейкингу и вечеринка: куда сходить на фестивале ULTRA 100 в Волжском 12 и 13 августа 2023 года

Море развлечений будет в парке Волжский. Фото: организаторы

В программе мероприятий фестиваля спорта, музыки и самовыражения ULTRA 100 в Волжском 12 и 13 августа 2023 года – 9 дистанций для бегунов, соревнования по SUP-серфингу, чемпионат по брейкингу, концерты популярных диджеев и музыкантов и множество развлечений. Фест пройдет на площадках парка «Волжский» и Круглом озере.

Спортивный блок разместится в фестивальном городе в парке Волжский, где устроят забеги около 2 тысяч спортсменов и пройдет всероссийский чемпионат по брейкингу на главной сцене. В зависимости от выбранной дистанции бегуны преодолеют от 1,6 до 220 километров. На озере Круглом пройдут соревнования по SUP-серфингу, занятия йогой на SUP-бордах и костюмированное дефиле на досках.

Программа фестиваля ULTRA 100 в Волжском 12 августа 2023 года

Среди развлечений в парке Волжский в программе мероприятий фестиваля ULTRA 100 12 и 13 августа 2023 года - мобильный планетарий, уличный кинотеатр, мастерская звука, зоны ГТО, арта и красоты, гастрономический фестиваль и множество развлечений с батутами, лазертагом и аквагримом для детей. На озере Круглом можно попробовать метание ножей, бой на мечах, заняться йогой. На сцене в режиме нон-стоп будут зажигать музыкальные группы и диджеи. Хедлайнерми будут Антоха МС, Женя Дидур и DJ Funky Drummer.. Вечером 12 августа в обеих локациях устроят большую вечеринку, а 13 августа можно посмотреть силовое шоу. Все развлечения доступны по билетам.

Стоимость гостевого билета для взрослых от 10 лет на два дня - 500 рублей, для детей от 3 до 9 лет – 300. В день феста цены могут вырасти.

Программа фестиваля ULTRA 100 в Волжском 13 августа 2023 года

Где в Волжском запретят продавать алкоголь 12 и 13 августа 2023 года

Не будут продавать алкоголь в розницу в Волжском все двое суток 12 и13 августа 2023 года в магазинах по адресам: улица Набережная, 12л, 75-77; пр. Ленина, 76-86 и 75-97; улица Энгельса, 1; улица Сталинградская, 3-9.

Перекрытия дорог в Волжском 12 и 13 августа 2023 года

На время фестиваля ULTRA 100 в Волжском с 8 часов утра 12 августа до 23 часов 13 августа 2023 перекроют дорогу на местном проезде спуска от 14-го микрорайона к СНТ «Дружба».

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