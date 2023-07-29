В Волгограде демонтировали с постамента распиленный вандалами памятник морякам

Скульптуру изуродовали в декабре 2021 года Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде демонтировали памятник «Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь». Поврежденную вандалами бронзовую скульптуру моряка перевезли с постамента на реставрацию.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, монумент доставили в мастерскую скульптора Павла Черкиса, который восстановит фигуру упавшего на камень раненного матроса с винтовкой. Подрядчику предстоит привести в порядок постамент и надписи, благоустроить территорию у скульптуры.

Напомним, в декабре 2021 года 66-летний мужчина, у которого было психическое расстройство, предложил своему 33-летнему знакомому изуродовать памятник в Краснооктябрьском районе. Они отпилили большой фрагмент скульптуры, который хотели сдать на металл. В пункте приема металлолома поняли, что им принесли ворованное, и не приняли часть бронзовой фигуры. Тогда один из вандалов оставил ее у себя в огороде.

Обоих мужчин нашли и задержали. 66-летнего волгоградца по решению суда принудительно направили на лечение в психиатрическую лечебницу.