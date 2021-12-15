Два жителя Волгограда распилили памятник защитникам Отечества на металлолом

Волгоградцы отрезали заднюю часть памятника - больше 2 метров металлической конструкции. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгограде следственный отдел по Краснооктябрьскому району возбудил уголовное дело на двух местных жителей, которые накануне отрезали кусок памятника в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне недалеко от завода Красный октябрь. 33-летнего и 66-летнего мужчин обвиняют в повреждении объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Они задержаны.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, это произошло 13 декабря, в понедельник. Утром они прогуливались по парку в поисках того, что бы еще сдать на металлолом. В последнее время в городе постоянно воруют крышки канализационных люков, спиливают трубы, металлические ограждения. Но на то, чтобы распилить памятник погибшим в Великой Отечественной войне, мало кто решается (один такой случай в Волгограде произошел в 2014 году, когда волгоградец украл скульптуру девочки Милы с Солдатского поля и повез ее в пункт сдачи металла). Как раз такая мысль и пришла в голову двоим волгоградцам, когда они подошли к Братской могиле морякам волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь». Монумент включен в список объектов культурного наследия.

- Подозреваемые вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры размерами более 2 метров, - сообщила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. В ведомстве подтвердили, что часть памятника мужчины намеревались сдать на металлолом.

Найти и задержать преступников удалось быстро, помогли сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области. Сейчас задержанные участвуют в следственных действиях. Суд выберет им меру пресечения в ближайшее время.

МЕТАЛЛ РВАЛИ КУСАЧКАМИ

ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало видео допроса задержанных 66-летнего жителя Краснооктябрьского района и 33-летнего мужчины из Городищенского района. Они ничего не отрицали.

- За что задержаны, знаете?

- За хищение металла с памятника, - не скрывает более молодой подельник.

- Какого памятника, можете уточнить?

- Ну, моряки…

- Как вы совершили это хищение?

- Как. Пришел я с работы, иду по парку, Александр меня встретил. Попросил – пойдем, поможешь мне кусок металла принести. Заработаем.

Как выяснилось, металлическую конструкцию они просто оторвали кусачками, которые принес старший из задержанных мужчин.

- Он отковырял его, я просто придерживал. Положили в мешок и пошли на металлоприемку на Хлебозавод (остановка в Волгограде – прим.ред.) , но его там не приняли. Он психанул, сказал, я его никому не отдам, это будет мое. Я пошел домой, а куда он его дальше дел, я не знаю.

Напомним, в Волгограде в последнее время случаи вандализма происходят несколько раз в месяц. Мало то, что они портят городское имущество (ломают скамейки, разрушают урны, новые арт-объекты, воруют деревья и цветы). Достается и памятникам. 29 ноября вандалы повредили самолет СУ- 27 в парке Героев-летчиков - свернули ему хвостовую часть. До этого в том же месяце вандалы осквернили только что открытый памятник жертвам Холокоста - нанесли на него оскорбительные надписи. В октябре вандалы испортили мемориальную доску с именем первого губернатора региона Ивана Шабунина - ее облили краской.