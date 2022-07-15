Распилившего памятник военным морякам волгоградца отправили в психиатрическую больницу

У памятника отпилили часть металла в декабре прошлого года Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде вынесли приговор мужчине, который распилил памятник участникам Великой Отечественной войны в Краснооктябрьском районе. За повреждение «Братской могилы морякам волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный октябрь» 66-летний волгоградец не сядет в тюрьму и не заплатит штрафа. Он отправится в психиатрическую больницу. У него выявили хроническое психическое расстройство. И памятник вместе со знакомым он распиливал, находясь в болезненном состоянии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В декабре 2021 года 66-летний мужчина, страдая хроническим психическим расстройством, предложил своему знакомому повредить памятник «Братской могилы морякам волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный октябрь», на что тот согласился. Они отпилили фрагмент объекта объемом 1,316221 квадратных метра. В памятнике образовалась дыра. Вырезанный кусок металла мужчины решили сдать. В пункте приема металлолома поняли, что фрагмент ворованный, и не приняли его. Тогда фрагмент памятника один из волгоградцев оставил у себя в огороде.

Одного из повредивших памятник отправили в психиатрическую больницу Фото: Эдуард Пальгунов

- Уголовное дело было направлено в суд с постановлением следственного органа о применении в отношении последнего принудительной меры медицинского характера, - отметили в пресс-службе судов.

Краснооктябрьский районный суд постановил в принудительном порядке направить мужчину на лечение в психиатрическую больницу. А его знакомого, который также распиливал памятник, ждет иная мера. Уголовное дело поступило в суд.