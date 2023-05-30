В Волгограде выбрали подрядчика для восстановления памятника морякам Волжской флотилии

Фото: администрация Волгограда.

Администрация Волгограда определила подрядчика для восстановления памятника морякам Волжской флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь», которые находятся в сквере на проспекте Ленина в северной части города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru мэрии, работы выполнит ООО «Реновацио», у компании имеется необходимая лицензия.

- Подрядчику предстоит восстановить скульптурное изображение, в том числе заменить ранее поврежденную вандалами часть бронзовой фигуры, обновить облицовку постамента и мемориальные надписи, а также благоустроить территорию у памятника, - уточнили в администрации города.

Добавим, что в регионе реализуется проект по обновлению воинских памятников.