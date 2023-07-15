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НовостиНедвижимость15 июля 2023 15:01

Жители трех районов Волгоградской области остались без света из-за штормового ветра

Скорость порывов достигает 28 метров в секунду
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Аварийные бригады устраняют неполадки. Фото: Архив "КП".

Аварийные бригады устраняют неполадки. Фото: Архив "КП".

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области бушует непогода. В регионе где-то из-за штормового ветра падают ветки и деревья, а в некоторых районах он становится причиной отключения электричества. 15 июля в Калачевском, Городищенском и Светлоярском районах люди остались без света из-за порывов ветра до 28 метров в секунду.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», бригады энергетиков устраняют локальные технологические нарушения на линиях электропередачи. Задействованы 21 специалист и 17 единиц техники.

- Телефон контакт-центра по вопросам электроснабжения для населения: 8-800-220-0-220, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, МЧС объявило в Волгоградской области трехдневное штормовое предупреждение. Накануне в Волгограде из-за сильного ветра дерево рухнуло на подростка, которому потребовалась госпитализация. В субботу в областном центре вязы попадали на машины.