В Волгоградской области объявили штормовое предупреждение на трое суток

Возможны ливни с градом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградскую область пришел настоящий шторм, который покинет регион не сразу. МЧС объявило трехдневное штормовое предупреждение. Погода ухудшилась вечером 14 июля и останется такой до 16-го числа. В Волгограде и области прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В непогоду возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, поврежденных кровель, рекламных и шатких конструкций. Все это может упасть на машины или на людей, поэтому стоит избегать опасностей. Во время сильного ветра нужно закрыть окна

- Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, - отметили в спасательном ведомстве.

При урагане и ливнях необходимо воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.

Напомним, в пятницу во время сильного ветра в Волгограде дерево рухнуло на подростка.