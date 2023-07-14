В Волгограде сухое дерево рухнуло на 14-летнего подростка

Дерево едва не убило школьника. Фото: прокуратура Волгоградской области.

Днем 14 июля упавшее сухое дерево придавило и покалечило 14-летнего подростка в Жилгородке. ЧП случилось в 13.15 на улице 51-й Гвардейской Дивизии. В тот момент подросток с матерью был на «Казачьем рынке». Прокуратура Волгоградской области организовала проверку, сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. Мальчик с переломом ноги сейчас в больнице.

- Мальчик получил закрытый перелом левой ноги. В настоящее время ребенок находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказала Оксана Черединина.

Прокуратура даст правовую оценку действиям местной администрации и УК, которые должны следить за зелеными насаждениями и благоустройством, а также вовремя рубить аварийные деревья.

Напомним, на минувшей неделе еще один прохожий в Волгограде стал жертвой упавшей на него доски. Во время сильного ветра на голову волгоградца упала конструкция с недостроенной гостиницы на Предмостной площади. Мужчина спускался по лестнице в пойму реки Царицы со стороны парка Сказка. Он получил тяжелую травму головы и позже скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.