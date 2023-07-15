В Волгограде штормовой ветер повалил огромные ветки вязов на иномарки

Кадр с видео Сергея Островского

В Волгограде разбушевалась непогода. Штормовой ветер дует со страшной силой. Из-за урагана не выдерживают деревья. 15 июля не обошлось без поврежденных автомобилей, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В Волгограде огромные ветки вязов рухнули на Renault Sandero и Toyota Land Cruiser. По словам общественника Сергея Островского, происшествия случились во дворе домов на улице Ленина.

Подобные инциденты возможны по всему городу и по всей области. МЧС объявило трехдневное штормовое предупреждение. Автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями в непогоду. Однако большого выбора в парковке машин у жителей Волгограда нет.

А по области ураган сопровождается сильными осадками. В Камышине из-за ливня забилась ливневая канализация. Коммунальщики с утра 15 июля чистят ливневки.

- С 14.00 коммунальная техника будет работать на улице Базарова в районе пересечения с улицами Радищева и Серафимовича. Просьба к водителям, соблюдать осторожность, - отметили в администрации Камышина.

Напомним, 14 июля в Волгограде из-за сильного ветра дерево упало на школьника, его доставили в больницу.